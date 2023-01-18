إصابة رئيس البنك المركزي الأمريكي بكورونا

باكستانيون يتفاعلون على مقطع يوثق جمال جبال مكة بلونها الأخضر القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان سلاح روسي يمكنه عمل تسونامي وتدمير الدول وزير الشؤون الإسلامية: الاكتفاء بـ 4 سماعات خارجية للجوامع وإزالة ما زاد عنها وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي خمس نصائح مفيدة لزيادة راتبك مخاطر صحية كبيرة للدجاج المقلي تشكيل مباراة ميلان والإنتر بـ كأس السوبر الإيطالي البيت الأبيض: سبب تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني غير معلوم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أصيب رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، بفيروس كوفيد-19، وفقًا لما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأفاد البنك المركزي الأمريكي في بيان، أن باول البالغ من العمر 69 عامًا يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بالفيروس التاجي.
وأردف البيان: باول حاصل على التطعيمات والجرعات المعززة ضد الفيروس، كما أنه يعمل عن بعد أثناء فترة العزل في المنزل.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها المقبل بشأن السياسة النقدية على مدار يومي الحادي والثلاثين من يناير والأول من فبراير المقبل.
ويتوقع المستثمرون رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، لتصل إلى نطاق 4.5% و4.75%.