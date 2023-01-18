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يعاني من أعراض خفيفة

إصابة رئيس البنك المركزي الأمريكي بكورونا

2023-01-18 الساعة 9:20
إصابة رئيس البنك المركزي الأمريكي بكورونا
المواطن - فريق التحرير

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أصيب رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، بفيروس كوفيد-19، وفقًا لما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أعراض خفيفة

وأفاد البنك المركزي الأمريكي في بيان، أن باول البالغ من العمر 69 عامًا يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بالفيروس التاجي.

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وأردف البيان: باول حاصل على التطعيمات والجرعات المعززة ضد الفيروس، كما أنه يعمل عن بعد أثناء فترة العزل في المنزل.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها المقبل بشأن السياسة النقدية على مدار يومي الحادي والثلاثين من يناير والأول من فبراير المقبل.

ويتوقع المستثمرون رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، لتصل إلى نطاق 4.5% و4.75%.

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