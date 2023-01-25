إصابة سويلم المنهالي بقطع في الرباط الصليبي

ميتا تسمح بعودة ترامب إلى فيسبوك وإنستجرام تحريك ملعقة شاي يقتل بريطانية بدء تركيب الفلل العائمة في منتجع جزيرة شيبارة تدشين نادي مكين لذوي الإعاقة في عسير وتكريم 31 كفيفًا وكفيفة الدراسة عن بعد في مدارس حوطة بني تميم والحريق اليوم برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام بثلاثية خارج أرضه لقطات للحظة ضبط قائدي مركبات في الرياض استخدموا لوحات مخالفة لقطات لإنقاذ كلب بحر علق 3 أيام على سطح الجليد مشهد مبهر يوثق عودة الحياة في وادي رنية
أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، سويلم المنهالي خلال التدريبات بالأمس.
وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها سويلم المنهالي في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، الراعي الطبي لنادي الاتحاد، تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وأوضح نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سويلم المنهالي سيُغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء عملية الرباط الصليبي في مستشفى سبيتار.
وكان المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قد أعلن في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد النصر، عن تأكد غياب المنهالي عن مواجهة الغد بعد تعرضه لإصابة قوية في مران الأمس، قبل أن يعلن النادي التفاصيل.
ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.
أسامة عناية
الف سلامة الكبتن سويلم المنهالي.. سؤال مطروح للبحث والدراسة من قبل ذو الاختصاص كثرة الإصابة بقطع الرباط الصليبي خاصتا اللاعبين الشباب.. شيء مؤسف