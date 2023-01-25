إصابة سويلم المنهالي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، سويلم المنهالي خلال التدريبات بالأمس.

تفاصيل إصابة سويلم المنهالي

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها سويلم المنهالي في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، الراعي الطبي لنادي الاتحاد، تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سويلم المنهالي سيُغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء عملية الرباط الصليبي في مستشفى سبيتار.

وكان المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قد أعلن في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد النصر، عن تأكد غياب المنهالي عن مواجهة الغد بعد تعرضه لإصابة قوية في مران الأمس، قبل أن يعلن النادي التفاصيل.

الاتحاد ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.