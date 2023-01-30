إصابة شخص بسكين في بروكسل واعتقال المشتبه به

كشفت شرطة بلجيكا عن إصابة شخص بهجوم سكين في بروكسل واعتقال المشتبه به.

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وجاءت الوقعة بعد أيام قليلة من وقوع حادث مشابه في ألمانيا على يد لاجئ عربي.

وكشفت السلطات الألمانية أن الشخص المشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن في قطار محلي شمال ألمانيا قائلة إنه فلسطيني بلا جنسية.

وذكرت الشرطة أنه لم يتم بعد تحديد الدافع وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.

وأعلنت الشرطة الألمانية الأربعاء الماضي عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة سبعة آخرين في هجوم بسكين في قطار محلي بشمال ألمانيا، موضحة أنه تم توقيف مرتكبه المفترض.

وقال متحدث باسم شرطة فلنسبورغ إن الهجوم وقع بعد ظهر الأربعاء على متن قطار محلي بين مدينة كيل في ولاية شليزفيغ هولشتاين وهامبورغ.