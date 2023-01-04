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ثالث إصابة بالفريق بعد أكرم توفيق ومصطفى شوبير

إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي المصري بالرباط الصليبي

2023-01-04 الساعة 10:17
إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي المصري بالرباط الصليبي
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية مصرية أن اللاعب كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، أُصيب بقطع في الرباط الصليبي، بعد أن غادر مباراة بيراميدز أول أمس في الدوري المصري اضطراريًا بسبب الإصابة.

إصابة كريم فؤاد

وأثبتت الأشعة التي خضع لها فؤاد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث كان غادر مباراة بيراميدز لشعوره بآلام خفيفة في الركبة، لينتهي موسمه مع النادي الأهلي.

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ومن المتوقع مغادرة فؤاد إلى النمسا، خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل الخضوع لعملية الرباط الصليبي.

وتُعد إصابة كريم فؤاد، هي ثالث إصابة يتعرض لها الفريق الكروي الأول في الأهلي المصري بعد إصابة كل من أكرم توفيق والحارس مصطفى شوبير.

ويُعاني المارد الأحمر من العديد من الإصابات في صفوف لاعبيه حيث يغيب كل من طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وأيمن أشرف والحارس حمزة علاء للإصابة كما أعلن الأهلي رحيل كل من زياد طارق ومهاجمه حسام حسن لنادي سموحة السكندري على سبيل الإعارة.

كريم فؤاد - الأهلي المصري

مواجهة الأهلي وإنبي

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي إنبي غدًا في السادسة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب المقاولون العرب في القاهرة.

ويتواجد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني.

كريم فؤاد - الأهلي المصري

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