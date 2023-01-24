إصابة 10 طالبات في حادث تصادم وانقلاب حافلة بالمخواة

أصيبت أكثر من 10 طالبات في حادث مروري، بعد تصادم وانقلاب حافلة كانت تقلهن على طريق المخواة- الباحة، تحديدًا عند قرية ذي عين.

وتداول مغردون على موقع “تويتر”، عدة صور لحادث التصادم وانقلاب الحافلة التي كانت تقل الطالبات بمحافظة المخواة.

حوادث شبه يومية

ولفت أحد المتابعين إلى أن أعدادًا كبيرة من الطالبات تم تحويلهن أو قبولهن في الباحة ومع وعورة الطريق وازدحامه أصبحت الحوادث شبه يومية، مطالبًا بإعادة التخصصات إلى كلية العلوم والآداب بقلوه والمخواة.

“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها من الجهات الرسمية.