إصابة 10 طالبات في حادث تصادم وانقلاب حافلة بالمخواة بين الرش والطش مقولة العرب للترحيب بالمطر ضبط مواطن بحوزته 84 كيلو جرامًا من القات بجازان المرور : طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 أشخاص لهم علاقة بحزب الله وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة سيركو التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية اليوم الدراسي المملكة تُدين وتستنكر بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق المصحف الأمم المتحدة: طالبان منعت مليون فتاة من الالتحاق بالمدارس وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى النهدي
أصيبت أكثر من 10 طالبات في حادث مروري، بعد تصادم وانقلاب حافلة كانت تقلهن على طريق المخواة- الباحة، تحديدًا عند قرية ذي عين.
وتداول مغردون على موقع “تويتر”، عدة صور لحادث التصادم وانقلاب الحافلة التي كانت تقل الطالبات بمحافظة المخواة.
ولفت أحد المتابعين إلى أن أعدادًا كبيرة من الطالبات تم تحويلهن أو قبولهن في الباحة ومع وعورة الطريق وازدحامه أصبحت الحوادث شبه يومية، مطالبًا بإعادة التخصصات إلى كلية العلوم والآداب بقلوه والمخواة.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها من الجهات الرسمية.