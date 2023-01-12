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تتضمن 11 منتجًا

إصدار القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية

2023-01-12 الساعة 4:54
إصدار القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إصدار القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، المتضمنة 11 منتجًا مثل الزي الموحد، وخوذات السلامة، ومعاطف المختبرات، وشارات العضد المنسوجة وغيرها.

تفضيل المحتوى المحلي

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إصدار القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، يأتي استمرارًا لجهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، موضحًا الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين المصانع المحلية، حيث يصل الإنفاق الحكومي في هذا القطاع إلى 133 مليون سنويًا.

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وأضاف أن هذه القائمة ستسهم في تمكين هذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسية المنتج السعودي محليًا، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030″.

القائمة الإلزامية

بدورها، أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك بناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات. وتعد القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، القائمة التاسعة التي تصدرها الهيئة.

يذكر أنّ القائمة الإلزامية هي إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. كما دعت الهيئة مصانع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.

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