إصدار القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية تعادل الطائي والتعاون بالشوط الأول فصل التؤام السيامي العراقي عمر وعلي في عملية معقدة تكللت بالنجاح الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الاتفاق سجل مميز لـ السعودية ضد عمان بكأس الخليج 81 فائزًا بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع العنزي: اتصال وادي الرمة بوادي الباطن أمر مستحيل أسعار تذاكر أول مباراة رسمية لرونالدو مع النصر فضيحة مطبخ داونينج ستريت تلاحق بوريس جونسون سبب غياب بيرات عن مباراة الفتح والاتفاق
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إصدار القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، المتضمنة 11 منتجًا مثل الزي الموحد، وخوذات السلامة، ومعاطف المختبرات، وشارات العضد المنسوجة وغيرها.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إصدار القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، يأتي استمرارًا لجهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، موضحًا الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين المصانع المحلية، حيث يصل الإنفاق الحكومي في هذا القطاع إلى 133 مليون سنويًا.
وأضاف أن هذه القائمة ستسهم في تمكين هذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسية المنتج السعودي محليًا، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030″.
بدورها، أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك بناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات. وتعد القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، القائمة التاسعة التي تصدرها الهيئة.
يذكر أنّ القائمة الإلزامية هي إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. كما دعت الهيئة مصانع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.