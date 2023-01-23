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العملية استغرقت 3 ساعات

إصلاح جبين مكسور لمريض بتقنية التخطيط الجراحي

2023-01-23 الساعة 3:31
إصلاح جبين مكسور لمريض بتقنية التخطيط الجراحي
المواطن - واس

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تمكن فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمنطقة مكة المكرمة من إجراء تدخل جراحي نادر باستخدام تقنية التخطيط الجراحي الحديث ثلاثي الأبعاد وإصلاح كسر عظمة الجبين والتشوهات في الجبين لشاب في العقد الثاني من العمر بعد تعرضه لحادث سير قديم في عملية استغرقت 3 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

متابعة المريض

وبين الفريق العلاجي للحالة أنه بعد إجراء العملية، تم نقل المريض إلى قسم التنويم لإكمال مراحل المتابعة العلاجية مع الفرق التمريضية حتى تماثل للشفاء ويتم متابعته في العيادات الخارجية من خلال مواعيد متفرقة.

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وأكدت التجمع الصحي بمكة المكرمة أن فكرة هذه التقنية تتلخص بأخذ صور الأشعة المقطعية وتحويلها إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد ومن ثم طباعتها وتركيبها في المنطقة المصابة لدى المريض ليتسنى إجراء العملية على المجسم المطبوع قبل العملية على المريض، تجنباً للأخطار غير المتوقعة.

يذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين قد أجرى 75 عملية نوعية خلال العام الماضي شملت هذه العمليات أورام الراس والرقبة و ترميم الوجه و الفكين و جراحة الفكين التقويمية.الوكالة المساعدة للتواصل تنبيه بإخلاء المسؤولية: هذه الرسالة ومرفقاتها معدة لاستخدام المُرسَل إليه المقصود بالرسالة فقط و قد تحتوي على معلومات سرية أو محمية قانونيًا.

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