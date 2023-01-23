إطلاق أول تحالف لدعم ريادة الأعمال في قطاع الفضاء

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إطلاق تحالف لدعم ريادة الأعمال في قطاع الفضاء، بهدف تحقيق النمو والاستدامة في القطاع، وإنشاء بنية تحتية متينه لدعم رواد الأعمال في قطاع الفضاء بالمملكة.
ويأتي الإعلان خلال مشاركة الهيئة في النسخة السابعة من “الكراج Disrupt”، حيث كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلَّف لقطاع الفضاء فرانك سالزجيبر – خلال عرضه- أن التحالف يهدف إلى بناء نظام بيئي لريادة الأعمال في قطاع الفضاء، موضحاً أن التحالف يستهدف ضم أبرز الجهات الداعمة للرياديين في مجال الابتكار بالمملكة، حيث يعدُّ الكراج أول المنضمين للتحالف.
وأضاف أن التحالف يهدف لإنشاء بنية تحتية متينه لدعم الابتكار ورواد الأعمال في قطاع الفضاء بالمملكة، حيث سيوفر سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات؛ مثل مساحات العمل المشتركة والمختبرات الفنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم في إطلاق برامج؛ مثل مسرعات الأعمال وورش العمل والهاكاثون، كما سيمكن رواد الأعمال من التواصل بشكل فعال وسريع مع شبكات المستثمرين والخبراء في المجال.
يذكر أن “الكراج Disrupt” تعدُّ فعالية شهرية تجمع الشركات التقنية الناشئة بالمستثمرين، بحضور القطاعات الحكومية والخاصة، بهدف تحقيق النمو والاستدامة للشركات الريادية.