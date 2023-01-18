إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري.. تطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة المملكة

يأتي إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء، بإطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسة سموه، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة هي: “الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة”.

تمكين 4 قطاعات

وسيعمل صندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير البنية التحتية المستدامة لصناعة الفعاليات في المملكة وذلك من خلال التركيز على أربع قطاعات واعدة.

ووفقاً للمراقبين فإن صندوق الفعاليات الاستثماري سيساهم في تطوير البنية التحتية لصناعة الفعاليات في المملكة من خلال بناء 35 موقعاً فريداً ودعم أربع قطاعات واعدة وهي الترفيه والثقافة والرياضة والسياحة، وذلك من خلال جذب المستثمرين والتعاون مع نخبة المشغلين العالميين ومطوري المحتوى في قطاع صناعة الفعاليات لتعزيز جودة الحياة وإثراء حياة المواطنين والمقيمين والزوار.

تطوير البنية التحتية

أيضا سيعمل صندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير البنية التحتية لصناعة الفعاليات ذات المستوى العالمي في المملكة، عبر تقديم مشورة الخبراء وتمكين الحصول على العديد من الفرص الواعدة التي ستثري حياة المواطنين والمقيمين والزوار.

ويستهدف صندوق الفعاليات الاستثماري تقديم فرص استثمارية ذات مستوى عالٍ، والتركيز على النمو الاقتصادي في القطاعات المستهدفة.

دعم الناتج المحلي

ومن المتوقع أن يسهم الصندوق في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول العام 2045.

كذلك يعمل الصندوق على تطوير بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية في قطاع السياحة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

رأس المال الاستثماري

ويبلغ رأس المال الاستثماري للصندوق نحو 14 مليار ريال، يهدف من خلاله إلى تحقيق التطوير المباشر لأكثر من 35 موقعاً فريداً.

ويؤكد المراقبون، أن الصندوق سيساهم في تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي لصناعة الفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات، وذلك من خلال توفير بنية تحتية مستدامة عالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة يلبي الطموحات الوطنية.