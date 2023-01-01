إطلاق نار عشوائي يُصيب طائرتين بمطار بيروت الدولي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بإصابة طائرتين من طراز (إيرباص321 نيو) متوقفتين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بسبب إطلاق نار عشوائي .

وبحسب ما ذكرت “العربية” فإن الطائرتين تابعتين لشركة طيران الشرق الأوسط، فيما لم ترد حتى الآن تفاصيل عن وقوع أي خسائر.

اعتداءات مجهولة

وفي وقت سابق، أطلق مجهولون، أمس الجمعة، أعيرة نارية على مبنى تلفزيون “الجديد” في بيروت، فيما أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن التحقيقات مستمرة للكشف عن المهاجمين وغايتهم.