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بينهم 3 في حالة خطرة

إطلاق نار على مستوطنة بالقدس وإصابة 5 إسرائيليين

2023-01-27 الساعة 9:59
إطلاق نار على مستوطنة بالقدس وإصابة 5 إسرائيليين
المواطن - فريق التحرير

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أصيب 5 إسرائيليين في مستوطنة النبي يعقوب في القدس المحتلة، إثر إطلاق نار وأنباء عن تحييد منفذ العملية، وفقًا لنبأ عاجل لسكاي نيوز عربية.

3 في حالة خطرة

وبحسب وسائل إعلام عبرية، بينهم 3 في حالة خطرة، مضيفة: قد يكون للعملية علاقة بما حدث في جنين كعملية انتقام.

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ويعد هذا أعنف هجوم تشنه إسرائيل على مخيم جنين للاجئين منذ نحو عقدين.

وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة فلسطينيين عندما طوقت القوات الإسرائيلية، بحسب تقارير، أبنية وسط عاصفة من إطلاق النار والقنابل اليدوية والغاز المسيل للدموع في المخيم المكتظ.

وقال مسؤولون فلسطينيون: إن اثنين من القتلى من المدنيين، أحدهما امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا، بينما تدعي تؤكد الفصائل الفلسطينية أن السبعة الآخرين من أعضائها.

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