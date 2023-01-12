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بعد إغلاق لغرض الصيانة

إعادة استئناف العمل بحديقة الحيوان بالرياض

2023-01-12 الساعة 2:59
إعادة استئناف العمل بحديقة الحيوان بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن إعادة فتح حديقة الحيوان بالرياض بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وأوضح مركز الحياة الفطرية، عبر حسابه بموقع تويتر، أنه يمكن للراغبين بزيارة الحديقة حجز التذاكر من خلال الرابط التالي (هنا).

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وكان مركز الحياة الفطرية أعلن في 9 يناير الجاري، عن إغلاق حديقة الحيوان بالرياض، لغرض الصيانة، على أن تستأنف العمل اليوم الخميس.

تأسيس الحديقة

وحسب ما ذكره موقع “موسم الرياض”، فقد تأسست حديقة الحيوانات بالرياض في عام 1987، إلا أنها تطورت وعادت بشكل جديد بأكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة في 6 مناطق محمية، وتجارب جميلة منها التفاعل مع الحيوانات.

وتبدأ الحديقة عملها من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الخامسة مساءً.

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