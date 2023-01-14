إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف الأمطار

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم السبت، عن إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار.

وقالت قوات أمن الطرق في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنه تم إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار وإزالة الصخور المتساقطة ووضوح الرؤية، متمنين السلامة للجميع.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، إغلاق طريق الهدا مؤقتًا، بسبب هطول الأمطار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.