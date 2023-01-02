أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه احترازيًا بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الأخيرة وأدت إلى تساقط الصخور.

وقال أمن الطرق إنه تم إعادة فتح الطريق في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار وإزالة الصخور المتساقطة ووضوح الرؤية متمنيًا السلامة للجميع.