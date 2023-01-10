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إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين

2023-01-10 الساعة 1:26
إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قوات أمن الطرق إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين، بعد توقف الأمطار وإزالة الصخور المتساقطة ووضوح الرؤية، متمنين السلامة للجميع.

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الأرصاد: أمطار وضباب على العلا والعيص

إغلاق مؤقت

في وقت سابق، أعلن أمن الطرق، إغلاق طريق الهدا مؤقتًا، بسبب هطول الأمطار.

وقالت قوات أمن الطرق في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “ننوّه بأنه تم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار؛ وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه”.

تحذيرات

يأتي ذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات بشأن استمرار هطول الأمطار اليوم الثلاثاء.

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