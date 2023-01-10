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أعلنت قوات أمن الطرق إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين، بعد توقف الأمطار وإزالة الصخور المتساقطة ووضوح الرؤية، متمنين السلامة للجميع.
في وقت سابق، أعلن أمن الطرق، إغلاق طريق الهدا مؤقتًا، بسبب هطول الأمطار.
وقالت قوات أمن الطرق في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “ننوّه بأنه تم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار؛ وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه”.
يأتي ذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات بشأن استمرار هطول الأمطار اليوم الثلاثاء.