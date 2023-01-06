إعادة فتح طريق الهدا من الاتجاهين بعد توقف الأمطار

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أعلنت قوات أمن الطرق، إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار.
وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق في حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: تم إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار وارتفاع الضباب ووضوح الرؤية متمنين السلامة للجميع.
يذكر أن قوات أمن الطرق قد نوهت في وقت سابق، بأنه تم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.