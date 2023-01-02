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بعد إغلاقهما لارتفاع منسوب المياه

إعادة فتح نفقين في مكة المكرمة

2023-01-02 الساعة 3:44
إعادة فتح نفقين في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ إمارة مكة المكرمة، إعادة فتح نفقي الأمير ماجد مع فلسطين وطريق الملك عبدالله مع طريق المدينة.

يأتي ذلك بعد إغلاق هذين النفقين بسبب ارتفاع منسوب المياه، مع الحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.

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تحذير الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد، رفع اليوم الاثنين، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسط توقعات بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وبحسب ما ذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فإن الحالة الجوية بالمدينة المنورة تشمل (الرايس، بدر)، فيما تشمل مكة المكرمة (رابغ، الشعيبة، الليث) على أن تستمر العواصف المصحوبة بالأمطار حتى الساعة الثالثة مساء اليوم.

ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

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