إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

أعدم اليابان أكثر من 10 ملايين دجاجة في المزارع على مستوى البلاد هذا الموسم، وهو رقم قياسي؛ بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، وفقًا لإحصاء حتى أمس الثلاثاء.

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وقالت وكالة جيجي برس، نقلًا عن حكومة محافظة ميازاكي، جنوب غرب اليابان، قولها أمس الثلاثاء: إنها أكدت في الاختبارات الجينية تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دجاج بياض في بلدة كاوامينامي.

بدأت حكومة المحافظة إعدام حوالى 100 ألف طائر تمت تربيتها في المزرعة، مما رفع إجمالي الموسم في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 10 ملايين دجاجة تم إعدامها.

يعد هذا هو التفشي رقم 57 لإنفلونزا الطيور في مزرعة هذا الموسم، حيث أصيب 23 من أصل 47 محافظة بالبلاد بالمرض حتى الآن.

وقد تجاوز العدد الإجمالي للدجاج البياض، الذي تم إعدامه هذا الموسم، 9.1 مليون دجاجة.