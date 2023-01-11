إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

موعد مباراة الريال ضد فالنسيا والقنوات الناقلة من استبيان النخبة إلى RT.. محمد بن سلمان يتصدر استطلاعات الرأي الدولية اتفاقية لتمكين مرضى السرطان من خدمات السكن صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف جنوبًا حساب المواطن يعلق على التوجيه الكريم بتمديد الدعم الإضافي 3 أشهر بدء إيداع الدفعة الـ 62 من حساب المواطن أول أيام الشبط ثاني مواسم الشتاء الفعلي غدًا الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن 3 أشهر إقالة مدير مكتب رئيس بولندا بعد تمريره مكالمة صانعي المقالب الروسيين وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
أعدم اليابان أكثر من 10 ملايين دجاجة في المزارع على مستوى البلاد هذا الموسم، وهو رقم قياسي؛ بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، وفقًا لإحصاء حتى أمس الثلاثاء.
وقالت وكالة جيجي برس، نقلًا عن حكومة محافظة ميازاكي، جنوب غرب اليابان، قولها أمس الثلاثاء: إنها أكدت في الاختبارات الجينية تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دجاج بياض في بلدة كاوامينامي.
بدأت حكومة المحافظة إعدام حوالى 100 ألف طائر تمت تربيتها في المزرعة، مما رفع إجمالي الموسم في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 10 ملايين دجاجة تم إعدامها.
يعد هذا هو التفشي رقم 57 لإنفلونزا الطيور في مزرعة هذا الموسم، حيث أصيب 23 من أصل 47 محافظة بالبلاد بالمرض حتى الآن.
وقد تجاوز العدد الإجمالي للدجاج البياض، الذي تم إعدامه هذا الموسم، 9.1 مليون دجاجة.