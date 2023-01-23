وأفاد وكالة الأنباء العراقية “واع”،بأنه كلف رئيس الحكومة العراقية، علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.

وشدد الرئيس العراقي مؤخرًا على أهمية تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى إزاء التحديات التي تواجه العراقيين جميعًا، داعيًا إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في جميع المسائل العالقة وإيجاد الحلول الحاسمة لها وفقًا للدستور والقانون، وأهمية إقرار مشروع قانون النفط والغاز لتحقيق العدالة واعتماد الشفافية في توزيع الثروات بين العراقيين.

ارتفاع جنوني

وتواصل أسعار صرف الدولار في العراق التذبذب والارتفاع على مدى الأسابيع الماضية، حيث تجاوز سعر الصرف خلال نهاية الأسبوع 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.