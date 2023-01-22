إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم نتائج اختبار القدرات العامة الورقي، عبر رسائل نصية على هواتف المسجلين في الاختبار فيما سيتم إعلانها عبر قياس خلال الساعات المقبلة.
#فيديو | كيف تستعرض نتيجة اختبارك في الموقع الإلكتروني لـ #قياس؟ pic.twitter.com/b3mvdBGSDlقد يهمّك أيضاً
— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 30, 2022
وقال حساب العناية بالمستفيدين عبر تويتر ردًا على تساؤلات حول النتيجة : أُرسلت نتائج اختبار القدرات العامة الورقي المنعقد في شهر ديسمبر 2022م، على رقم الجوال المسجل في ملفك؛ وستعلن خلال الساعات القادمة في ملفك لدى قياس.
وفي وقت سابق أوضحت الهيئة أنه لا يشترط أن تقدم النتيجة في شهادة ورقية، وترسل النتيجة في رسالة على الجوال الخاص بالمتقدم، أو يمكن الاطلاع على النتيجة من موقع الهيئة، أو الاتصال بالرقم الموحد ( 920033555 ).
يذكر أن الهيئة أتاحت للفرد خمس فرص لاختبار القدرات العامة، وأربع فرص لاختبار التحصيل الدراسي، كما تتجدد فرصة إضافية بعد مرور ثلاث سنوات من أول اختبار.
وفتحت هيئة التقويم التسجيل المبكر في اختبارات القدرات المعرفية بداية من اليوم الاثنين 5 ديسمبر وحتى 13 يناير المقبل، ويستمر التسجيل حتى 14 فبراير. ومن المقرر أن تعقد الاختبارات بداية من 17 وحتى 19 فبراير لعام 2023.