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عبر رسائل نصية ولاحقًا في ملف قياس

إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

2023-01-22 الساعة 3:10
إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم نتائج اختبار القدرات العامة الورقي، عبر رسائل نصية على هواتف المسجلين في الاختبار فيما سيتم إعلانها عبر قياس خلال الساعات المقبلة.

 

نتائج اختبار القدرات العامة

وقال حساب العناية بالمستفيدين عبر تويتر ردًا على تساؤلات حول النتيجة : أُرسلت نتائج اختبار القدرات العامة الورقي المنعقد في شهر ديسمبر 2022م، على رقم الجوال المسجل في ملفك؛ وستعلن خلال الساعات القادمة في ملفك لدى قياس.

وفي وقت سابق أوضحت الهيئة أنه لا يشترط أن تقدم النتيجة في شهادة ورقية، وترسل النتيجة في رسالة على الجوال الخاص بالمتقدم، أو يمكن الاطلاع على النتيجة من موقع الهيئة، أو الاتصال بالرقم الموحد ( 920033555 ).

5 فرص

يذكر أن الهيئة أتاحت للفرد خمس فرص لاختبار القدرات العامة، وأربع فرص لاختبار التحصيل الدراسي، كما تتجدد فرصة إضافية بعد مرور ثلاث سنوات من أول اختبار.

وفتحت هيئة التقويم التسجيل المبكر في اختبارات القدرات المعرفية بداية من اليوم الاثنين 5 ديسمبر وحتى 13 يناير المقبل، ويستمر التسجيل حتى 14 فبراير. ومن المقرر أن تعقد الاختبارات بداية من 17 وحتى 19 فبراير لعام 2023.

 

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