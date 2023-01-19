Icon

وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية Icon التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ضد فريق النصر والهلال Icon المسند: رمضان المقبل يقع في الموسم المطري Icon رجل يهدد بطعن المتسوقين داخل متجر في أمريكا بالسكين Icon وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مسجدي المقبل والعجلان بالقصيم بعد تطويرهما Icon حديث بن نافل والخليفي ينعش آمال الهلاليين بشأن ضم ميسي Icon إحباط تهريب 18.2 طنًا من القات وأكثر من 1.5 طن حشيش Icon 5 أشخاص فقط ربحوا 66 مليار دولار خلال 18 يومًا Icon وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية Icon الفيحاء ينفرد برقم استثنائي في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يتم الاستفسار عند تجاوز المدة المحددة

إعلان نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من أدائها

2023-01-19 الساعة 2:30
إعلان نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من أدائها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن نتائج الاختبارات الرقمية تُعلن بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل.

نتائج الاختباريات الرقمية

جاء ذلك خلال رد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي الهيئة على “تويتر” على سؤال لأحد المغردين بهذا الشأن.

قد يهمّك أيضاً
Img

9 أنواع من البضائع ممنوع دخولها الأسواق الحرة

Img

آخر ما طلبه الكابتن قبل تحطم طائرة نيبال 

وقالت العناية بالمستفيدين: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل، فيما تعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار”.

وأضافت أنه عند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة الاختبار؛ يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة: (هنا).

الاعتراض على النتائج

وبشأن الاعتراض على النتيجة، أوضحت العناية بالمستفيدين أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء، لافتة إلى أنه يمكن للشخص رفع الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية
الرياضة

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

الرياضة
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...
السعودية اليوم

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...

السعودية اليوم
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

الرياضة
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

الرياضة
خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...
السعودية اليوم

خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...

السعودية اليوم
إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان
صحة وطب‎

إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

صحة وطب‎
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...
حصاد اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...

حصاد اليوم