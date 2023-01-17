إعلان نتائج القبول المبدئي على وظائف مكافحة المخدرات

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي، ( فني موسيقى – أعمال وسائل رقابية حية) للرجال.
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول عبر الدخول إلى منصة (أبشر– توظيف) .