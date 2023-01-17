إعلان نتائج القبول المبدئي على وظائف مكافحة المخدرات

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي، ( فني موسيقى – أعمال وسائل رقابية حية) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول عبر الدخول إلى منصة (أبشر– توظيف) .