إغلاق باب الترشيح للعمل في المدارس الليلية الخميس المقبل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أنها ستغلق الخميس المقبل، باب ترشيح المعلمين والمعلمات للعمل في مدارس التعليم المستمر الليلية للبنين والبنات.

وأكدت الإدارة، في بيان لها، على مديري ومديرات المدارس عدم المصادقة على استمارات الترشيح لمن لا يعملون بالتدريس الفعلي عند رفع الاستمارات.

ضوابط الترشح

وشددت الإدارة، على ضرورة التقيد التام بضوابط الترشح، والمتمثلة في ألا يقل تقدير المرشح عن جيد جداً خلال العامين الماضيين، وألا تقل الخبرة في التدريس عن ثلاث سنوات والأفضلية للأكثر، وأن يتم الترشيح للعمل الذي يمارسه خلال الفترة الصباحية فقط، وأن يكون المرشح من معلمي ومعلمات التعليم العام، وأن يلتزم بالمهام الواردة في الدليلين التنظيمي والإجرائي لتعليم الكبار، وعدم ارتباط المرشح بعمل مسائي مع كتابة إقرار مصدق من مدير المدرسة.

المسؤولية عن صحة البيانات

وأشارت إلى أن مدير المدرسة يتحمل المسؤولية كاملة عن صحة البيانات والمعلومات الواردة في الاستمارة واستكمالها، وفي حال عدم صحة البيانات أو نقصها يتم استبعاد المرشح، لافتة إلى أنه سيتم إنهاء تكليف المرشح في مدارس التعليم المستمر إذا أخل بالتعليمات والشروط وثبت تقصيره وعدم الجدية في العمل.