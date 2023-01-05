إغلاق جماعي للمتاجر الصغيرة في بولندا

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أفادت صحيفة “Rzeczpospolita” بإغلاق متاجر صغيرة عديدة في بولندا بسبب ارتفاع التكاليف والتضخم والمنافسة مع الشبكات التجارية الكبيرة.
وبحسب الصحيفة البولندية، يتم إغلاق متاجر البقالة أسرع من المتاجر الأخرى، لافتة إلى إغلاق 4000 منها في عام 2022 ، بينما تم إيقاف نحو 10000 محل تجاري .
وأضافت أن المتاجر الصغيرة “تشعر بارتفاع التكاليف والتضخم المرتفع والمنافسة من الإنترنت، فضلا عن الشبكات التجارية الكبيرة”.
من جانبها أوضحت رئيسة قسم التسويق بأكاديمية ليون كوزمينسكي، يولانتا تكاتشيك: “يزداد الوضع صعوبة كل شهر. وبعد انخفاض الطلب الذي أثارته الجائحة والإغلاق العام، نشهد حاليا نموًا قياسيًا للتضخم. وما هو أكثر أهمية هي التكاليف المرتفعة بشكل سريع للغاية للحفاظ على الأماكن الثابتة للمتاجر، حيث ارتفعت أسعار الطاقة والغاز عدة مئات في المئة. كما نشهد نموًا في أسعار المنتجات، الأمر الذي لا يسمح بزيادة المبيعات”.
وأضافت أن بائعي مستحضرات التجميل والإلكترونيات يشعرون بمنافسة البائعين عبر الإنترنت أكثر من غيرهم، موضحة: “إن أصحاب متاجر البيع مضطرون أيضا للتنافس على جذب العملاء، على الأقل مع المتاجر عبر الإنترنت، وهو أمر واضح بشكل خاص في حالة بائعي مستحضرات التجميل أو المنتجات الإلكترونية أو الملابس والأحذية. ونتيجة لذلك حتى أصحاب أكبر الشركات التجارية في هذه القطاعات يطلقون متاجر محلية أقل وأقل”.