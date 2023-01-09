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إغلاق حديقة الحيوان بالرياض لمدة 3 أيام

2023-01-09 الساعة 6:17
إغلاق حديقة الحيوان بالرياض لمدة 3 أيام
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الاثنين، عن إغلاق حديقة الحيوان بالرياض لغرض الصيانة بدءًا من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وأوضح المركز الوطني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الحديثة ستستأنف عملها مجددًا وتفتح أبوابها للزوار بدءًا من الخميس المقبل.

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تأسيس الحديقة

وحسب ما ذكره موقع “موسم الرياض”، فقد تأسست حديقة الحيوانات بالرياض في عام 1987، إلا أنها تطورت وعادت بشكل جديد بأكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة في 6 مناطق محمية، وتجارب جميلة منها التفاعل مع الحيوانات.

وتبدأ الحديقة عملها من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الخامسة مساءً.

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