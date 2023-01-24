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إغلاق طريقين بحي الفناتير في الجبيل بدءًا من السبت المقبل

2023-01-24 الساعة 3:24
إغلاق طريقين بحي الفناتير في الجبيل بدءًا من السبت المقبل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن إغلاق طريق 6 ما بين طريق السرات، وطريق 2 باتجاهي الشمال والجنوب بحي الفناتير.

موعد الإغلاق

وذكرت الهيئة أن الإغلاق سيتم بدءًا من يوم السبت الموافق 28 /1/ 2023 في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الأربعاء الموافق 15/ 3/ 2023.

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ونشرت الهيئة خريطة توضح الطريق المغلق والطريق السالك والطريق البديل لمستخدمي هذه الاتجاهات.

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