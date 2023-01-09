إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بسبب الأمطار

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، إغلاق طريق الهدا مؤقتًا، بسبب هطول الأمطار.

وقالت قوات أمن الطرق في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين: “ننوّه بأنه تم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه”.

تحذيرات

يأتي ذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات بشأن استمرار هطول الأمطار حتى غد الثلاثاء.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).