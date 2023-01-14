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أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم السبت، إغلاق طريق الهدا مؤقتًا، بسبب هطول الأمطار.
وقالت قوات أمن الطرق في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “ننوّه بأنه تم إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه”.
وتستمر الحالة الممطرة العاشرة 1444هـ في يومها الثالث، وذلك بهطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وشرقها متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد، وفقًا لما ذكره خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني على حسابه بموقع “تويتر”.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.