إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4 دول خليجية بينها السعودية برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف لمختلف التخصصات مبكية الحصني.. أوله تقلبات جوية وجريان وادي الرمة من عجائبه موسم الرياض يعلن أوقات عمل منطقة بوليفارد وورلد لليوم فقط وظائف بـ الهيئة الملكية في الجبيل التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم أداء الفريضة حساب المواطن: القرض العقاري لا يؤثر على الاستحقاق توقعات بذروة الحالة الممطرة العاشرة اليوم وغدًا
أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الاثنين، عن إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف بشكل مؤقت، وذلك عقب تساقط الصخور بسبب هطول الأمطار.
وذكرت وزارة النقل عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، ونظرًا لتساقط عدد من الصخور نتيجة هطول الأمطار، تم إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف، مؤقتًا.
ودعت وزارة النقل الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الطرق الوعرة ومناطق تجمّع الأمطار.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة, فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق, كما توجد فرصة لتساقط الثلوج وتكون الضباب على مرتفعات منطقة تبوك, ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية والجوف في الصباح الباكر.