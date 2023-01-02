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إغلاق منطقة ونتر وندرلاند بموسم الرياض اليوم

2023-01-02 الساعة 5:09
إغلاق منطقة ونتر وندرلاند بموسم الرياض اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موسم الرياض، عن إغلاق منطقة ونتر وندلاند اليوم الاثنين، نظرًا للأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها المملكة.

وقال الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع “تويتر” “لسلامتكم.. تم إغلاق منطقة ونتر وندلاند اليوم، نظرًا للأحوال الجوية”، واعدًا جمهوره بفتحها غدًا.

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ونتر وندلاند

وتعتبر ونتر وندلاند، أكبر مدينة ألعاب متنقلة حول العالم، وتضم العديد من الفعاليات والمفاجآت المتنوعة التي تجذب الكبار والصغار إليها، حيث عادت في موسم الرياض 2022 بحلة جديدة وألعاب مختلفة وسط حضور وإقبال كبير من جانب المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالفعاليات والألعاب.

وتتضمن كذلك المنطقة عشرات الألعاب المثيرة والمميزة التي تناسب كافة الأعمار، كذلك تضم أكبر حلبة تزلج في المنطقة، ومناطق أخرى عديدة تمنح تجربة ممتعة ومتنوعة.

وتفتتح المنطقة أبوابها للزوار عند الـ04:00 عصرًا، وحتى الـ01:00 صباحًا.

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