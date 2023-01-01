إغلاق 4 أنفاق في مكة المكرمة لارتفاع منسوب المياه

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أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ إمارة مكة المكرمة، إغلاق نفقي الأمير ماجد مع فلسطين باتجاه الشمال والجامعة بالاتجاهين؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وقالت إمارة مكة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأحد، نقلًا عن مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ إمارة مكة: إغلاق الأنفاق التالية بسبب ارتفاع منسوب المياه:
الأمير ماجد مع فلسطين باتجاه الشمال.
الجامعة بالاتجاهين.
في وقت سابق، رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المدينة.
وبحسب ما ذكره المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي على تويتر، توقع هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.
ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.
كانت مدينة مكة المكرمة والعديد من مناطق المملكة شهدت موجة برد قاسية.