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بعد الخسارة من غزل المحلة

إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا

2023-01-24 الساعة 10:28
إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور عن إقالة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا من تدريب الفريق الكروي الأول بالفريق الأبيض، بعد الخسارة اليوم الثلاثاء أمام نادي غزل المحلة في الجولة الـ15 من الدوري المصري.

سبب رحيل جوزفالدو فيريرا

وجاء قرار مجلس إدارة النادي بسبب الخسارة الثانية على التوالي في الدوري، بجانب سوء الإدارة الفنية من قبل المدرب البرتغالي صاحب الـ76 عامًا في آخر 5 مباريات للفريق الأبيض.

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الجهاز الفني الجديد المؤقت

وسيكون أسامة نبيه مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الكروي الأول بـ الزمالك ويعاونه كل من حسين ياسر المحمدي ومحمد صبري وسيكون محمود فايز محللًا للأداء وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى بجانب الإبقاء على إسماعيل يوسف كمدير للكرة بالنادي.

وكان المدرب فيريرا أشرف على تدريب الزمالك في 51 مباراة، منذ قدومه للفريق في مارس الماضي حيث حقق الفوز في 32 لقاء وتعادل 11 مرة، وتلقى 9 هزائم.

جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق مع شيكابالا

وتسيد غزل المحلة، الشوط الأول حيث قدم أداءً هجوميًا مميزًا نتج عنه الهدف الأول للاعب النيجيري جاببريل أوروك في الدقيقة الرابعة بعد أن سدد الكرة من فوق الحارس محمد عواد حارس الفريق الأبيض.

واستمر ضغط نادي غزل المحلة، ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد النادري بعد تمريرة متقنة من زميله أحمد الشيخ في الدقيقة العشرين.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق غزل المحلة بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظهر الفريق الأبيض بشكل أفضل هجوميًا لينجح في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، ليستغلها أحمد سيد زيزو محرزًا هدف الزمالك الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ61.

وواصل الفريق الأبيض إهدار الفرص التهديفية المحققة عبر اللاعب البنيني سامسون والجزيري، ليفوز غزل المحلة بهدفين لهدف ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الخامس.

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