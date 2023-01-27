إقالة قائد شرطة طهران بعد الهجوم على سفارة أذربيجان

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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، إقالة قائد شرطة طهران، بعد انتشار فيديو مسجل بكاميرات المراقبة يظهر شرطيًا لم يحرك ساكنًا أثناء الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية.
It was obviously a meticulously planned attack on #Azerbaijan’s Embassy in Tehran. The attacker intentionally crashes into the Embassy car to get the security inside to open the door. Look at the immobility of the Iranian security officer standing outside. pic.twitter.com/NtbsURRm31قد يهمّك أيضاً
— Fakhraddin Ismayilov (@IsmayilovFN) January 27, 2023
وقالت السلطات الأذربيجانية إن رجلًا مسلحًا ببندقية من طراز كلاشنيكوف هاجم سفارة الدولة في العاصمة الإيرانية، ما أسفر عن مقتل رئيس جهاز الأمن في المقر الدبلوماسي وإصابة اثنين من الحراس.
وعلى إثر ذلك، أقالت السلطات الإيرانية حسين رحيمي من منصبه باعتباره قائد شرطة طهران بعد ساعات من ظهور مقطع الفيديو للشرطي، وفقًا لأسوشيتد برس.
وألقى قائد شرطة طهران المقال، الجنرال حسين رحيمي، في وقت سابق باللوم في الهجوم على مشاكل شخصية وعائلية، بحسب التلفزيون الإيراني، لكن من ناحية أخرى، فإن الهجوم يأتي في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر منذ شهور بين الجارتين أذربيجان وإيران.
Terrible terrorist attack against #Azerbaijan’s Embassy in Tehran. Head of the Embassy security has been killed, two wounded. Embassy staff & their families to be evacuated from Iran soon. pic.twitter.com/ARW0STbHXm
— Nasimi Aghayev (@NasimiAghayev) January 27, 2023
وأوردت تقارير صحفية عن المدعي العام الإيراني، محمد شهرياري، قوله إن زوجة المسلح اختفت في أبريل الماضي بعد زيارة للسفارة، ونقلت وكالة (ميزان) التابعة للقضاء الإيراني عن شهرياري قوله إن المسلح يعتقد أن زوجته كانت لا تزال في السفارة وقت الهجوم.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، أيخان حاجيزاده، لوسائل إعلام: تقع كامل مسؤولية الهجوم على عاتق إيران، مشيرًا إلى أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية شجعت على الهجوم، مؤكدًا أيضًا على أن موظفي السفارة يتم إجلاؤهم من إيران.
وقالت السلطات الأذربيجانية: كانت هناك محاولات لتهديد بعثتنا الدبلوماسية في إيران من قبل، وللأسف، يوضح الهجوم الإرهابي الدموي الأخير العواقب الوخيمة لعدم إظهار الاهتمام بنداءاتنا العاجلة في هذا الشأن.
ووصف الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الهجوم بأنه عمل إرهابي، قائلًا إن الهجوم الإرهابي ضد البعثات الدبلوماسية أمر غير مقبول.