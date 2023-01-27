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بسبب ضابط لم يحرك ساكنًا

إقالة قائد شرطة طهران بعد الهجوم على سفارة أذربيجان

2023-01-27 الساعة 5:00
إقالة قائد شرطة طهران بعد الهجوم على سفارة أذربيجان
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، إقالة قائد شرطة طهران، بعد انتشار فيديو مسجل بكاميرات المراقبة يظهر شرطيًا لم يحرك ساكنًا أثناء الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية.

وقالت السلطات الأذربيجانية إن رجلًا مسلحًا ببندقية من طراز كلاشنيكوف هاجم سفارة الدولة في العاصمة الإيرانية، ما أسفر عن مقتل رئيس جهاز الأمن في المقر الدبلوماسي وإصابة اثنين من الحراس.

وعلى إثر ذلك، أقالت السلطات الإيرانية حسين رحيمي من منصبه باعتباره قائد شرطة طهران بعد ساعات من ظهور مقطع الفيديو للشرطي، وفقًا لأسوشيتد برس.

إقالة قائد شرطة طهران على خلفية الهجوم على سفارة أذربيجان 

سبب الهجوم مشاكل شخصية وعائلية

وألقى قائد شرطة طهران المقال، الجنرال حسين رحيمي، في وقت سابق باللوم في الهجوم على مشاكل شخصية وعائلية، بحسب التلفزيون الإيراني، لكن من ناحية أخرى، فإن الهجوم يأتي في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر منذ شهور بين الجارتين أذربيجان وإيران.

وأوردت تقارير صحفية عن المدعي العام الإيراني، محمد شهرياري، قوله إن زوجة المسلح اختفت في أبريل الماضي بعد زيارة للسفارة، ونقلت وكالة (ميزان) التابعة للقضاء الإيراني عن شهرياري قوله إن المسلح يعتقد أن زوجته كانت لا تزال في السفارة وقت الهجوم.

رد فعل أذربيجان

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، أيخان حاجيزاده، لوسائل إعلام: تقع كامل مسؤولية الهجوم على عاتق إيران، مشيرًا إلى أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية شجعت على الهجوم، مؤكدًا أيضًا على أن موظفي السفارة يتم إجلاؤهم من إيران.

وقالت السلطات الأذربيجانية: كانت هناك محاولات لتهديد بعثتنا الدبلوماسية في إيران من قبل، وللأسف، يوضح الهجوم الإرهابي الدموي الأخير العواقب الوخيمة لعدم إظهار الاهتمام بنداءاتنا العاجلة في هذا الشأن.

ووصف الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الهجوم بأنه عمل إرهابي، قائلًا إن الهجوم الإرهابي ضد البعثات الدبلوماسية أمر غير مقبول.

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