إقالة قائد شرطة طهران بعد الهجوم على سفارة أذربيجان

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، إقالة قائد شرطة طهران، بعد انتشار فيديو مسجل بكاميرات المراقبة يظهر شرطيًا لم يحرك ساكنًا أثناء الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية.

It was obviously a meticulously planned attack on #Azerbaijan’s Embassy in Tehran. The attacker intentionally crashes into the Embassy car to get the security inside to open the door. Look at the immobility of the Iranian security officer standing outside. pic.twitter.com/NtbsURRm31

— Fakhraddin Ismayilov (@IsmayilovFN) January 27, 2023