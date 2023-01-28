إقبال كبير من المتنزهين على كورنيش رأس تنورة

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يعد كورنيش رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، إحدى أهم الواجهات السياحية بالمنطقة، حيث يشهد إقبالًا كبيرًا من المتنزهين من الأهالي والسياح.
فيديو | كورنيش رأس تنورة يشهد إقبالا كبيرا من المتنزهين#الإخبارية pic.twitter.com/YDaSDxNuvlقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 28, 2023
وحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، قال جابر آل ضاحي مدير إدارة الخدمات ببلدية رأس تنورة، إن كورنيش رأس تنورة يحتوي على 8 آلاف شجرة وشجيرة و10 آلاف دورة مياه للرجال والنساء، فضلًا عن مجموعة من الملاعب الرياضية.
ولفت آل ضاحي إلى أن الكورنيش يتمتع بإقبال شديد من الزوار والسائحين من الداخل والخارج خاصة خلال أيام الإجازات، للاستمتاع بالأجواء في الصيف والشتاء.
وتتجاوز مساحة كورنيش رأس تنورة 6 آلاف متر مربع، مما يهيئ إنشاء عدة أنشطة سياحية كالسباحة والصيد، بالإضافة إلى تمتع الزوار بالرمال البيضاء والمساحات الخضراء.