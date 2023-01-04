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تعذيب وانتهاكات بحق آلاف المعتقلين

إقرار ميليشيات الحوثي بتعذيب شاب حتى الموت يضاف لسجلها الإجرامي

2023-01-04 الساعة 11:10
إقرار ميليشيات الحوثي بتعذيب شاب حتى الموت يضاف لسجلها الإجرامي
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن إقرار ميليشيا الحوثي بجريمة تعذيب شاب حتى الموت وإعادته إلى أسرته بعد 72 ساعة من اختطافه جثة متفحمة، يضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات.

سجل حافل بالإجرام

وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أن هذه الجريمة النكراء تعيد التذكير بأوضاع عشرات الآلاف من المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، من سياسيين وإعلاميين وصحفيين ومواطنين عاديين، وما يتعرضون له من صنوف التعذيب النفسي والجسدي، ومقتل المئات منهم داخل تلك المعتقلات وإصابة آخرين بإعاقات دائمة.

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جريمة نكراء

وطالب وزير الإعلام اليمني، كلا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الجريمة النكراء، وكل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي.

وطالب الإرياني، أيضا بملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها، والضغط على قيادات المليشيا لإطلاق كافة المختطفين في معتقلاتها غير القانونية فورا دون قيد أو شرط.

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