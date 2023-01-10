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إكسبو الحج خلق روح التنافس بين الشركات لخدمة ضيوف الرحمن

2023-01-10 الساعة 11:44
إكسبو الحج خلق روح التنافس بين الشركات لخدمة ضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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قال مشرف إحدى شركات الحج والعمرة خالد القثمي، إن مؤتمر إكسبو الحج خلق روح التنافس بين شركات الحج والعمرة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

تعدد الشركات

وأوضح القثمي في لقائه مع برنامج “النشرة الأولى” على “قناة الإخبارية”، أن مثل هذه المؤتمرات تقوم بجمع العديد من الشركات لتقديم أفضل العروض والخدمات للحجاج.

ولفت القثمي إلى إنهم يقومون باستقبال المعتمرين في المطار في المشاعر وما بين المدن وخلال توديعهم ووصولهم بسلام.

إكسبو الحج

انطلقت أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، والذي يستمر حتى 12 يناير الجاري، برعاية أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة ، أن المؤتمر يُعرف بالأفكار الإبداعية عبر الحلول العملية والخيارات التقنيَّة، التي تُسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينيَّة.

 

 

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