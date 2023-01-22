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إلزام جميع ناقلي البضائع على الطرق البرية بتطبيق وثيقة النقل الإلكترونية

2023-01-22 الساعة 2:44
إلزام جميع ناقلي البضائع على الطرق البرية بتطبيق وثيقة النقل الإلكترونية
المواطن - واس

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حددت الهيئة العامة للنقل موعد بدء إصدار “وثيقة نقل” الإلكترونية لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، وذلك من خلال بوابة “نقل” الإلكترونية، بدءًا من يوم الأربعاء 09 شعبان 1444هـ الموافق 01 مارس 2023م، حيث ستسهم هذه الوثيقة برفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

بيانات وثيقة النقل

وأوضحت الهيئة أن “وثيقة النقل” تحتوي على بيانات تفصيلية، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل” يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، كما سيسهم الربط الإلكتروني مع بوابة نقل والتسجيل عبر خدمة (توثيق الحمولة) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل، وتحقيقًا لذلك وفرت الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل التي تمكّن وتُتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 250 خدمة إلكترونية.

وتعد وثيقة النقل الإلكترونية خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.

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