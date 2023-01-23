إلغاء الرحلات الجوية في مطار برلين غداً بسبب الإضراب

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تخطط الشركة المشغلة لـ مطار برلين براندنبورج، للإضراب يوم الأربعاء مما يؤدي إلى إلغاء جميع الرحلات.
ومن المقرر إقلاع وهبوط حوالي 300 رحلة جوية، يوم الأربعاء في مطار برلين، ومن المتوقع أن يسافر أكثر من 35000 راكب عبر المطار.
وأفاد متحدث باسم المطار: يجب على الشركة المشغلة للمطار أن تكون علي علم بأنه في هذه الحالة لا يمكن تشغيل رحلات ركاب منتظمة في هذا اليوم.
ودعت نقابة العمال إلى إضراب لموظفي المطار في أمن الطيران والخدمات الأرضية وشركة المطار ردًا على نزاعات الأجور اليوم الاثنين.
وأفادت النقابة: سبب الإضراب هو مفاوضات الأجور، التي لم يتم التوصل إلى حل لها حتى الآن في جميع المجالات الثلاثة.
وتابعت النقابة أنها تتوقع مشاركة غالبية العمال في الإضراب الذي سيؤثر على مراقبة الحركة الجوية من / إلى مطار برلين طوال يوم الأربعاء.