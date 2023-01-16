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اتفاقات توقعها موسكو مع عدة دول

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4 دول خليجية بينها السعودية

2023-01-16 الساعة 12:32
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4 دول خليجية بينها السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، أن العمل مستمر على إعداد الاتفاقات الخاصة بإلغاء التأشيرة مع السعودية وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية واللاتينية.

أهم الدول

وبحسب روسيا اليوم، قال إيفانوف في مقابلة مع تاس: “يجري العمل حاليًا على إعداد مسودة اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع المملكة، والمكسيك، وماليزيا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وزامبيا، وجزر باهاماس، وبربادوس، وجمهورية هايتي، وترينيداد وتوباغو، وسانت لوسيا في حوض الكاريبي.

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وأضاف: يتم بحث زيادة مدة الإقامة بدون تأشيرة للمواطنين من 14 إلى 30 في هونج كونج.

إلغاء التأشيرة

ولفت إلى أنه في الوقت الحالي، يُمكن لمواطني أكثر من 60 دولة أجنبية دخول أراضي روسيا بموجب بطاقات الهوية وبلا تأشيرة، ناهيك عن عشرات الدول الأخرى التي ألغي نظام التأشيرة بينها وروسيا.

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