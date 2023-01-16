إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4 دول خليجية بينها السعودية برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف لمختلف التخصصات مبكية الحصني.. أوله تقلبات جوية وجريان وادي الرمة من عجائبه موسم الرياض يعلن أوقات عمل منطقة بوليفارد وورلد لليوم فقط وظائف بـ الهيئة الملكية في الجبيل التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم أداء الفريضة حساب المواطن: القرض العقاري لا يؤثر على الاستحقاق توقعات بذروة الحالة الممطرة العاشرة اليوم وغدًا توقعات بهطول أمطار غزيرة وبرد وسيول على 5 مناطق
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، أن العمل مستمر على إعداد الاتفاقات الخاصة بإلغاء التأشيرة مع السعودية وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية واللاتينية.
وبحسب روسيا اليوم، قال إيفانوف في مقابلة مع تاس: “يجري العمل حاليًا على إعداد مسودة اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع المملكة، والمكسيك، وماليزيا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وزامبيا، وجزر باهاماس، وبربادوس، وجمهورية هايتي، وترينيداد وتوباغو، وسانت لوسيا في حوض الكاريبي.
وأضاف: يتم بحث زيادة مدة الإقامة بدون تأشيرة للمواطنين من 14 إلى 30 في هونج كونج.
ولفت إلى أنه في الوقت الحالي، يُمكن لمواطني أكثر من 60 دولة أجنبية دخول أراضي روسيا بموجب بطاقات الهوية وبلا تأشيرة، ناهيك عن عشرات الدول الأخرى التي ألغي نظام التأشيرة بينها وروسيا.