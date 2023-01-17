إلغاء طابور الصباح في مدارس المجمعة غدًا والخميس لبرودة الطقس

أعلنت إدارة تعليم المجمعة، إلغاء الاصطفاف الصباحي يومي الأربعاء والخميس؛ نظرًا لبرودة الطقس.

الاصطفاف الصباحي

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: نظرًا لبرودة الطقس يومي الأربعاء والخميس 25- 26 جمادى الآخرة 1444هـ؛ تعليم المجمعة يُعلن إلغاء الاصطفاف الصباحي في جميع المدارس على مستوى المحافظة؛ وذلك حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

بداية موجة البرد الخامسة

من جانب آخر، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بداية موجة البرد الخامسة خلال هذا الشتاء.

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” توقعاته حول استمرار الحالة الممطرة العاشرة بأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية بما فيها الصمان والشمالية والجوف والقصيم خاصة شرقها والكويت وقطر والإمارات بأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد غزيرة على الصمان وشمال الشرقية.

وتوقع الحصيني أن تنتهي الحالة الممطرة العاشرة مساء اليوم، لتبدأ معها موجة برد شبه قوية على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية، والتي تعد الموجة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام، وتصبح فيها درجات الحرارة الصغرى كالتالي الشمالية من 1- 2، والوسطى من 2-8، الشرقية والمدينة من 6- 11.