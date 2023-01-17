Icon

حقيقة صورة الفندق المعلق على صخرة بإيطاليا Icon تغيير ملعب مباراة ضمك والفتح Icon علاج جديد وواعد لاضطراب وراثي قاتل يصيب الكبد Icon سبب تعثر صفقة انتقال محمد الكويكبي لـ الأهلي Icon مشرف الغامدي يفوز بتذكرة فوق الخيال Icon كلب يعض فنانة مصرية بالشارع Icon أبطال كأس السوبر الإيطالي قبل مباراة الأربعاء Icon حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين Icon ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات Icon مسلي آل معمر يحسم مصير أوسبينا بعد إصابته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إلغاء طابور الصباح في مدارس المجمعة غدًا والخميس لبرودة الطقس

2023-01-17 الساعة 11:48
إلغاء طابور الصباح في مدارس المجمعة غدًا والخميس لبرودة الطقس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة تعليم المجمعة، إلغاء الاصطفاف الصباحي يومي الأربعاء والخميس؛ نظرًا لبرودة الطقس.

الاصطفاف الصباحي

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: نظرًا لبرودة الطقس يومي الأربعاء والخميس 25- 26 جمادى الآخرة 1444هـ؛ تعليم المجمعة يُعلن إلغاء الاصطفاف الصباحي في جميع المدارس على مستوى المحافظة؛ وذلك حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

قد يهمّك أيضاً
Img

حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة عقد الإيجار

Img

تساقط كثيف للبرد في العويقيلة بالحدود الشمالية

بداية موجة البرد الخامسة

من جانب آخر، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بداية موجة البرد الخامسة خلال هذا الشتاء.

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” توقعاته حول استمرار الحالة الممطرة العاشرة بأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية بما فيها الصمان والشمالية والجوف والقصيم خاصة شرقها والكويت وقطر والإمارات بأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد غزيرة على الصمان وشمال الشرقية.

وتوقع الحصيني أن تنتهي الحالة الممطرة العاشرة مساء اليوم، لتبدأ معها موجة برد شبه قوية على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية، والتي تعد الموجة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام، وتصبح فيها درجات الحرارة الصغرى كالتالي الشمالية من 1- 2، والوسطى من 2-8، الشرقية والمدينة من 6- 11.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...
الرياضة

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...

الرياضة
3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة
الرياضة

3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة

الرياضة
التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي
الرياضة

التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

الرياضة
توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا
السعودية اليوم

توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا

السعودية اليوم
انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون
العالم

انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون

العالم
المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...
أخبار رئيسية

المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة في قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة في قطار سار

وظائف
التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم
السعودية اليوم

التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم

السعودية اليوم