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إمكانية تقسيط رسوم الحج على 3 دفعات

2023-01-06 الساعة 6:29
إمكانية تقسيط رسوم الحج على 3 دفعات
المواطن - فريق التحرير

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كشف نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، عن إمكانية تقسيط رسوم الحج على 3 دفعات، موضحًا أن هذه الخدمة تقدم لأول مرة.

إمكانية التقسيط

وتابع مشاط، خلال لقاء له مع قناة العربية،  الخميس: في السابق كان ضيف الرحمن يدفع المبلغ مباشرة لتأكيد حجزه، والآن لديه خياران؛ أن يدفع المبلغ بداية من أول 72 ساعة، والخيار الثاني يتم الدفع على 3 أجزاء، حيث يدفع الجزء الأول خلال 72 ساعة، والجزء الثاني بعد شهرين، والثالث في شهر شوال لتأكيد حجزه.

نسك

واستطرد: التسجيل لحجاج الداخل متاح عبر منصة نسك التي تحتوي على العديد من الخدمات، سواء تعريفية أو خدمات أو تفاعلية مع ضيف الرحمن. وتابع: كما يتاح التسجيل عبر مسار آخر وهو موقع الوزارة.

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