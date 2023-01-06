إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن
كشف نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، عن إمكانية تقسيط رسوم الحج على 3 دفعات، موضحًا أن هذه الخدمة تقدم لأول مرة.
#نشرة_الرابعة | نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط لـ #العربية: يمكن تقسيط رسوم الحج على 3 دفعات والتسجيل لحجاج الداخل متاح عبر منصة "نسك" أو موقع الوزارة @asmashat pic.twitter.com/VRzGVTMYXU
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 5, 2023
وتابع مشاط، خلال لقاء له مع قناة العربية، الخميس: في السابق كان ضيف الرحمن يدفع المبلغ مباشرة لتأكيد حجزه، والآن لديه خياران؛ أن يدفع المبلغ بداية من أول 72 ساعة، والخيار الثاني يتم الدفع على 3 أجزاء، حيث يدفع الجزء الأول خلال 72 ساعة، والجزء الثاني بعد شهرين، والثالث في شهر شوال لتأكيد حجزه.
واستطرد: التسجيل لحجاج الداخل متاح عبر منصة نسك التي تحتوي على العديد من الخدمات، سواء تعريفية أو خدمات أو تفاعلية مع ضيف الرحمن. وتابع: كما يتاح التسجيل عبر مسار آخر وهو موقع الوزارة.