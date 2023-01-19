إنتر ميلان بطلًا لـ كأس السوبر الإيطالي

تُوج نادي إنتر ميلان ببطولة كأس السوبر الإيطالي، وذلك بعد فوزه على جاره ميلان بثلاثية دون رد في المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

إنتر ميلان يكتسح بثلاثية

وكان الإنتر افتتح التسجيل عبر اللاعب الإيطالي فريدريكو ديماركو في الدقيقة العاشرة، ثم سجل اللاعب البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني للإنتر بالدقيقة الـ21.

وفي الشوط الثاني، نجح الإنتر في إحراز الهدف الثالث عبر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل فريق ميلان مكونًا من: “تاتاروسانو في حراسة المرمى، كالابريا، كاجر، توموري، هيرنانديز، تونالي، بن ناصر، مسياس، دياز، لياو، جيرو”.

أما تشكيل إنتر فجاء مكونًا من: “أونانا بحراسة المرمى، سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، دي ماركو، دزيكو، لاوتارو”.

الإنتر يفوز بلقبه السابع

ونجح إنتر ميلان في تحقيق لقبه السابع في بطولة السوبر الإيطالي متساويًا مع جاره ميلان في عدد الألقاب.

ودخل الروسونيري، المباراة بوصفه بطل الدوري الإيطالي موسم 2021/ 2022، أما إنتر فيدخل مواجهة السوبر الإيطالي اليوم بوصفه بطل كأس إيطاليا لموسم 2021/ 2022، كما تُوج أيضًا بالسوبر الإيطالي لعام 2021.

وكانت المباراة انطلقت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل عبر قنوات SSC1 SD , SSC1 HD , AD SPORTS 2 HD , AD SPORTS 2 HD , STARZ PLAY APP”.