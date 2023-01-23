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الفريق وثق المركبات العالقة في الوحل والرمال

إنجاد: تلقينا 1715 بلاغًا خلال أسبوع منها 5 عن مفقودين

2023-01-23 الساعة 12:11
إنجاد: تلقينا 1715 بلاغًا خلال أسبوع منها 5 عن مفقودين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ تلقّيه 1715 بلاغًا خلال الأسبوع الماضي.

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1710 بلاغات

وأوضح الفريق، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه تلقى 5 بلاغات عن مفقودين، فيما وصل عدد بلاغات المركبات العالقة في الوحل والرمال إلى 1710 بلاغات.

يشار إلى أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد معتمد لدى الدفاع المدني ومسجل برقم (7881079).

ونشر الحساب لقطات تظهر سيارات عالقة وسط الوحل والرمال.

تحذيرات

يذكر أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، يحذر من الخروج للصحراء خلال الأيام المطيرة، لازدياد البلاغات حول المفقودين والمركبات العالقة، في أعقاب الحالة الممطرة التي تشهدها عدة مناطق وأدت لجريان سيول.

وأوصى الفريق بعدم الاستعجال والخروج إلى الصحراء بسبب ازدياد بلاغات المفقودين والمركبات العالقة بعد هطول الأمطار وكثرة السيول.

 

 

 

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