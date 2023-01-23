تزايد حالات تهريب البيض من المكسيك لأمريكا أطفال سوريا يلاحقون رتلًا أمريكيًّا بالحجارة ويمنعونه دخول قريتهم انقطاع بث مباراة النصر ضد الاتفاق يثير غضب الجماهير إنجاد: تلقينا 1715 بلاغًا خلال أسبوع منها 5 عن مفقودين لعبة ترعب سائحين في الصين بسبب عطل ميكانيكي موجز “المواطن” ليوم الأحد 22 يناير كريستيانو رونالدو يُطمئن النصراويين بـ ظهوره الأول قبل مواجهة الاتحاد قصة احتفاء السعوديين بأول رجب: يوم ميلاد الطيبين قنبلة على متن طائرة يونانية النصر في صدارة ترتيب دوري روشن بعد 14 جولة
أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ تلقّيه 1715 بلاغًا خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح الفريق، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه تلقى 5 بلاغات عن مفقودين، فيما وصل عدد بلاغات المركبات العالقة في الوحل والرمال إلى 1710 بلاغات.
يشار إلى أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد معتمد لدى الدفاع المدني ومسجل برقم (7881079).
ونشر الحساب لقطات تظهر سيارات عالقة وسط الوحل والرمال.
يذكر أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، يحذر من الخروج للصحراء خلال الأيام المطيرة، لازدياد البلاغات حول المفقودين والمركبات العالقة، في أعقاب الحالة الممطرة التي تشهدها عدة مناطق وأدت لجريان سيول.
وأوصى الفريق بعدم الاستعجال والخروج إلى الصحراء بسبب ازدياد بلاغات المفقودين والمركبات العالقة بعد هطول الأمطار وكثرة السيول.