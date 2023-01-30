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إنجازات تُزين مسيرة الهلال قبل مشاركته بمونديال الأندية

2023-01-30 الساعة 8:38
إنجازات تُزين مسيرة الهلال قبل مشاركته بمونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي تُقام في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير الجاري.

بداية قوية ضد الوداد

وأعلن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم، وشهدت غياب سلمان الفرج، كما غادرت، قبل قليل، بعثة الزعيم إلى المغرب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في كأس العالم للأندية، بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، يوم 4 فبراير المقبل، على ملعب طنجة، عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت السعودية.

الهلال
جانب من مغادرة الفريق – المصدر @Alhilal_FC

أبرز إنجازات الهلال

واستعرض حساب الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز إنجازات الأزرق قبل مشاركته في مونديال الأندية، حيث توج بلقب وحيد من كأس المؤسس وكأس السوبر السعودي المصري.

وحصد الزعيم لقب الدوري السعودي 18 مرة، وتوج بلقب كأس ولي العهد 13 مرة، وكأس الملك 9 مرات، وحصل على 8 بطولات آسيوية، وكأس الأمير فيصل بن فهد 6 مرات، 4 بطولات عربية، كأس السوبر السعودي 3 مرات، وبطولتين خليجيتين.

الهلال بطل الدوري 2022
جانب من تتويج الفريق بلقب الدوري – المصدر spl

ويُعد الهلال أكثر ناد آسيوي يحقق البطولات الآسيوية بمختلف مسمياتها بعدد 8 ألقاب، أكثر ناد آسيوي يتأهل لكأس العالم للأندية بواقع 4 مرات في 2001، 2019، 2022 و2023، وحصد لقب نادي القرن الآسيوي من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في 2009.

كما أن الزعيم أكثر ناد آسيوي يتوج بدوري أبطال آسيا برصيد 4 مرات، وتوج بلقب نادي العقد في آسيا خلال الفترة من 2001 وحتى 2010 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في 2012، وأكثر ناد في القارة فوزًا بكأس السوبر الآسيوي بلقبين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة أكثر ناد آسيوي تحقيقًا للفوز في دوري أبطال آسيا برصيد 97 انتصارًا، كما أنه أكثر الأندية الآسيوية تسجيلًا للأهداف في البطولة القارية برصيد 307 هدف.

الهلال - دوري أبطال آسيا
جانب من تتويج الفريق بدوري الأبطال – المصدر @Alhilal_FC

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