إنجاز استثنائي ينتظر الاتحاد

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه في الموسم الرياضي الحالي، والتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

إنجاز ينتظر الاتحاد

ويلعب الاتحاد ضد الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، مساء اليوم الأحد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز، والتتويج باللقب.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إنجازًا في حالة الفوز بلقب كأس السوبر السعودي، حيث إنه سيكون أول فريق ينجح في حصد البطولة، وهو ليس بطلًا لدوري المحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُشارك العميد في بطولة كأس السوبر السعودي بصفته وصيفًا لدوري المحترفين الموسم الماضي، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بعدما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، وشارك الهلال باعتباره بطل الدوري، والنصر صاحب المركز الثالث.

الفريقان يحلمان باللقب

ويأمل الاتحاد لمواصلة تألقه مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، والتتويج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، حيث إنه خسر النهائي مرتين، في 2013 ضد الفتح، وعام 2018 أمام الهلال.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، بالتألق ضد العميد، وحصد اللقب الثاني في تاريخه، بعدما حصد كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال بركلات الترجيح.