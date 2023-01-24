إنجاز خرافي لـ كيليان مبابي بعد خماسيته في بايس دي كاسل

حقق الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إنجازًا خرافيًا بعد أن ساهم في فوز فريقه على نادي بايس دي كاسل بسباعية نظيفة في دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا للموسم الحالي 2022/2023.

وذكر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان عبر “تويتر” أن مبابي صاحب الـ24 عامًا أصبح أول لاعب في تاريخ النادي الباريسي يُحرز 5 أهداف في مباراة واحدة.

كيليان مبابي يواصل إبداعاته

وكان مبابي أحرز خماسيته في الدقائق الـ 30 والـ34 والـ40والـ56 والـ80، بينما سجل كل من البرازيلي نيمار والإسباني كارلوس سولر هدفين آخرين للنادي الباريسي.

يذكر أن مبابي كان فاز بلقب هداف كأس العالم 2022 بقطر، حيث أحرز 8 أهداف في البطولة منهم ثلاثية في مباراة واحدة، وكانت في شباك المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية.

وكان اسم كيليان مبابي ارتبط مؤخرًا بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي، لكن صحيفة Marca الإسبانية أشارت إلى أن الريال لم يعد يفكر في ضم النجم الفرنسي بعد نهاية الموسم الجاري.

المواجهة القادمة بـ الدوري الفرنسي

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نادي ستاد ريمس مساء الأحد المقبل في الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان البي إس جي خسر الأحد قبل الماضي أمام فريق رين بهدف دون رد في الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي.