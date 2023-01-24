Icon

جماهير الأهلي المصري تساند كهربا Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الفنار Icon لوكا مودريتش يرفض التجديد لـ ريال مدريد Icon مجلس الوزراء : تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة عام Icon رسائل السعودية من دافوس إلى العالم Icon 23 وظيفة صحية شاغرة لدى رعاية الطبية Icon معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف Icon الصندوق العقاري : توفير التمويل لـ684 ألف أسرة بقيمة 674 مليار ريال Icon رد فعل امرأة سقطت طفلتها في فتحة صرف Icon إنجاز خرافي لـ كيليان مبابي بعد خماسيته في بايس دي كاسل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات دور الـ32 بـ كأس فرنسا

إنجاز خرافي لـ كيليان مبابي بعد خماسيته في بايس دي كاسل

2023-01-24 الساعة 3:34
إنجاز خرافي لـ كيليان مبابي بعد خماسيته في بايس دي كاسل
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حقق الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إنجازًا خرافيًا بعد أن ساهم في فوز فريقه على نادي بايس دي كاسل بسباعية نظيفة في دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا للموسم الحالي 2022/2023.

وذكر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان عبر “تويتر” أن مبابي صاحب الـ24 عامًا أصبح أول لاعب في تاريخ النادي الباريسي يُحرز 5 أهداف في مباراة واحدة.

قد يهمّك أيضاً
Img

ليفربول يُقصي وولفرهامبتون من كأس إنجلترا

Img

لقطات من تتويج باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض

كيليان مبابي يواصل إبداعاته

وكان مبابي أحرز خماسيته في الدقائق الـ 30 والـ34 والـ40والـ56 والـ80، بينما سجل كل من البرازيلي نيمار والإسباني كارلوس سولر هدفين آخرين للنادي الباريسي.

كيليان مبابي

يذكر أن مبابي كان فاز بلقب هداف كأس العالم 2022 بقطر، حيث أحرز 8 أهداف في البطولة منهم ثلاثية في مباراة واحدة، وكانت في شباك المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية.

وكان اسم كيليان مبابي ارتبط مؤخرًا بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي، لكن صحيفة Marca الإسبانية أشارت إلى أن الريال لم يعد يفكر في ضم النجم الفرنسي بعد نهاية الموسم الجاري.

كيليان مبابي

المواجهة القادمة بـ الدوري الفرنسي

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نادي ستاد ريمس مساء الأحد المقبل في الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان البي إس جي خسر الأحد قبل الماضي أمام فريق رين بهدف دون رد في الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!
السعودية اليوم

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير
السعودية اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير

السعودية اليوم
بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...
تقارير

بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...

تقارير
توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...

السعودية اليوم
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
العالم

سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين

العالم
مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...
السعودية اليوم

مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...

السعودية اليوم
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة