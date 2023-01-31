عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية لسبب غريب تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال بيتيس حساب المواطن يوضح الموقف حال عدم إثبات استقلالية المسكن لقطات لمتسابق يلتهم 222 بصلة في 45 دقيقة وظائف شاغرة في شركة الفنار المجر تتّهم السويد بالغباء لحرقها المصحف وزير الثقافة: الجزيرة العربية كانت وما تزال موطنًا للشعر والشعراء إنجاز مميز لـ الهلال والاتحاد في كأس العالم للأندية جوائز مباريات كأس العالم للأندية عطل فني في خدمات مصرف الراجحي الإلكترونية والصراف الآلي
حقق كل من الهلال والاتحاد إنجازًا مميزًا لهما خلال مشاركة كل منهما في بطولة كأس العالم للأندية خلال الـ18 نسخة السابقة.
ويُعد أزرق الرياض أكثر الأندية الآسيوية مشاركة في البطولة برصيد 3 مرات أعوام 2019 و 2021 و 2022.
أما نادي الاتحاد فهو أول فريق سعودي وعربي يصل إلى المربع الذهبي في نسخة 2005 التي أُقيمت في اليابان.
وبالعودة لتاريخ مشاركات الأندية السعودية بمونديال الأندية، فقد شارك النصر كأول ناد سعودي في البطولة في عام 2000 بالبرازيل حيث خاض 3 مباريات بواقع الفوز في مباراة والخسارة في مباراتين.
وشارك نادي الاتحاد في مونديال الأندية نسخة عام 2005 في اليابان حيث لعب 3 مباريات فاز في واحدة كانت على حساب الأهلي المصري وخسر مباراتين.
أما نادي الهلال فشارك مرتين في عامي 2019 و 2021، حيث لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وخسر 4 مرات.
وأصبح نادي النصر أول ناد سعودي يشارك بمونديال الأندية، الاتحاد أول ناد سعودي يحقق المركز الرابع في البطولة، الهلال أول ناد سعودي يُحقق المركز الرابع مرتين في مونديال الأندية.