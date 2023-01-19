نافاس يُربك حسابات نادي النصر إنجاز 20% من البنية التحتية لمشروع نيوم بلاغ يقود لضبط قائد حافلة مخالف وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ضد فريق النصر والهلال المسند: رمضان المقبل يقع في الموسم المطري رجل يهدد بطعن المتسوقين داخل متجر في أمريكا بالسكين وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مسجدي المقبل والعجلان بالقصيم بعد تطويرهما حديث بن نافل والخليفي ينعش آمال الهلاليين بشأن ضم ميسي إحباط تهريب 18.2 طنًا من القات وأكثر من 1.5 طن حشيش
كشف الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم”، نظمي النصر، أنه تم إنجاز 20% من البنية التحتية للمشروع، مؤكدًا أن العمل مستمر لإيصال البنية التحتية للمناطق الجاهزة للبناء، ويسير حسب التواريخ المقررة.
وأضاف النصر، في مقابلة مع “العربية”، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن القطاع الخاص الوطني والعالمي يرى فرصة للتمويل والاستثمار في المشروع، كمشروع استثماري ناجح يحرص على جذب القطاع الخاص كأولوية له، وذلك بعد توفير البنية التحتية.
وأوضح أن شركة “نيوم” أطلقت خطة للترويج للمشروع وعقدت لقاءات في أمريكا وأوروبا وتتجه لعقد لقاءات في آسيا لتعريف العالم بمشروع “نيوم”، وأنه يوفر فرصًا للاستثمار، مؤكدًا “لمسنا ردود أفعال رائعة وإيجابية ومشجعة جدًا من المستثمرين ليصبحوا جزءًا من المشاركة في بناء وتأسيس نيوم”.
وأكد النصر أن مشروع “نيوم” سيكون جاهزًا على عدة مراحل، لأنه عبارة عن عشرات المشاريع.
وتوقع أن يتم افتتاح أول المشاريع وهو جزيرة سندالة بداية العام المقبل، على أن تتوالى الافتتاحات بالمشروع بداية من 2024.