إنجاز 96% من أعمال المكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام استعدادًا لرمضان

أنجزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نسبة كبيرة من أعمال المكبرية الجنوبية بمبنى المطاف للاستفادة منها وتشغيلها بحلتها النهائية وبكامل طاقتها التشغيلية خلال موسم رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ, حيث يعد المشروع من أحد العناصر الحيوية داخل مشروع توسعة المطاف، وتبلغ المساحة الإجمالية للمكبرية ومساحة مصلى الإمام المرتبطة بالمكبريه قرابة 500 متر مربع موزعة مناصفة بين دور القبو والدور الأرضي.

المراحل النهائية

وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني, أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمكبرية الجنوبية وصلت لمراحلها النهائية بما يقارب 96% من إجمالي الأعمال القائمة، ومن أبرز الأعمال الهندسية والمعمارية بالمكبريه الجنوبية الأنظمة الإليكترونية والصوتية والكهربائية الحديثة والمتطورة, ووحدات الإضاءة الموفرة للطاقة، ووحدات خاصة لتكييف وتلطيف الهواء لخدمة المكبرية ومصلى الامام اسفلها وغرف الخدمات بقدرة تبريديه ملائمة تصل إلى ما يقارب 120 طن تبريدي، وعدد من الأبواب الرئيسية والداخلية الأمنية ذات المواصفات العالية من حيث مقاومة الحريق وارتفاع نسبة العزل الصوتي بها والأمان، بالإضافة إلى تركيب قطاعات من الألمنيوم والزجاج المعزول بألوان مناسبة من الخارج وتكسيه الحوائط وأرضيات الممرات الداخلية وغرف الخدمات بأجود أنواع الرخام الكراره الايطالي المتجانس مع رخام أرضيات و أعمدة وسلالم ومداخل مشروع التوسعة الجديدة, كما تم تدعيمها بعوازل حرارية وصوتية ومائية ذات كفاءة وجودة عالية وكل ذلك وفق أفضل المواصفات والممارسات الفنية العالمية المتبعة في إدارة التنفيذ والتشييد للمشاريع الكبرى خاصة المشاريع النوعية منها.

تأمين الفراغات

كما أوضح أن تصميم وتوزيع الفراغات داخل المكبرية الجنوبية وظيفيا مبني على تأمين كافة الفراغات المعمارية التي تلبي الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية للمؤذنين من غرفة تحكم بالصوت واستوديو لرفع الأذان ومكاتب انتظار خاصة للمؤذنين والمناوبين وغرف للخدمات العامة والبنية التحتية، بالإضافة إلى استوديو للإذاعة والتلفزيون وغرفة للتحكم, وتتميز المكبرية الجنوبية باتصالها البصري المباشر بصحن المطاف وإطلالة على الكعبة المشرفة بشكل يخدم الوظيفة التي أعدت من أجلها المكبرية, كما أن الطراز والهوية المعمارية تم مراعاتها بشكل يتوافق ويتلاءم مع ما هو قائم من ألوان وعناصر ومفردات معمارية وأحجار طبيعية محلية استخدمت لتكسيتها من الخارج تسمى بأحجار الشميسي “الحديبي” وهي مرتبطة بالهوية المعمارية للمسجد الحرام.

وأبان أن المكبرية الجنوبية وخدمتها المباشرة للمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنها تخدم أيضاً المختصين بهيئة الإذاعة والتلفزيون كأحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين في النقل التلفزيوني والاذاعي الحي لكافة الشعائر والمناسبات الدينية التي تقام بالمسجد الحرام على مدار العام خصوصا خلال موسم رمضان المبارك وموسم الحج.