إنستجرام يمنح مستخدميه ميزة مشاركة الملف الشخصي بـ QR الصناعات العسكرية: إستراتيجية التدريب تعتمد على 3 برامج رئيسية لقطات لـ المؤتمر الصحفي لـ بطولة كأس السعودية للفروسية بعدسة “المواطن” مزاد علني لسيارات وبضائع متروكة في ميناء جدة الإسلامي ميلان متأخر أمام الإنتر بثنائية في الشوط الأول أمازون تخوض أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخها جماهير الإسماعيلي تستغيث بـ وزير الرياضة المصري خبأوا 16 كجم حشيش في مركبة بعسير فسقطوا بقبضة الأمن جهود كبيرة من ترامب لاستعادة حسابه علي فيسبوك باكستانيون يتفاعلون على مقطع يوثق جمال جبال مكة بلونها الأخضر
طرح إنستجرام خاصة جديدة تمكن المستخدمين من سهولة مشاركة الملف الشخصي عبر نسخ الرابط أو إضافة QR.
ونشر التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورًا مرفقة بتعليق: خاصية جديدة في Instagram تمكن المستخدمين من سهولة مشاركة الملف الشخصي عبر نسخ الرابط أو إضافة QR.
وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، المهتم بالبرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، أن تطبيق إنستجرام أضاف ميزة جديدة وهي “الملاحظات” “notes”.