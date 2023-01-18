إنستجرام يمنح مستخدميه ميزة مشاركة الملف الشخصي بـ QR

طرح إنستجرام خاصة جديدة تمكن المستخدمين من سهولة مشاركة الملف الشخصي عبر نسخ الرابط أو إضافة QR.

خاصة جديدة

ونشر التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورًا مرفقة بتعليق: خاصية جديدة في Instagram تمكن المستخدمين من سهولة مشاركة الملف الشخصي عبر نسخ الرابط أو إضافة QR.

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، المهتم بالبرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، أن تطبيق إنستجرام أضاف ميزة جديدة وهي “الملاحظات” “notes”.