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إنستجرام يمنح مستخدميه ميزة مشاركة الملف الشخصي بـ QR

2023-01-18 الساعة 11:25
إنستجرام يمنح مستخدميه ميزة مشاركة الملف الشخصي بـ QR
المواطن - فريق التحرير

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طرح إنستجرام خاصة جديدة تمكن المستخدمين من سهولة مشاركة الملف الشخصي عبر نسخ الرابط أو إضافة QR.

خاصة جديدة

ونشر التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورًا مرفقة بتعليق: خاصية جديدة في Instagram تمكن المستخدمين من سهولة مشاركة الملف الشخصي عبر نسخ الرابط أو إضافة QR.

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